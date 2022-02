Mannheim entscheidet Partie gegen Berlin kurz vor Schluss - die Highlights

Waldhof Mannheim setzte sich in der 3. Liga in einer torreichen Partie gegen Viktoria Berlin durch. Der Siegtreffer gelang den Gastgebern in der Schlussphase.