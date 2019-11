Duisburg erobert gegen Uerdingen die Tabellenführung

Audio: Broich und Polenz: CL-Ausblick #4 - FC Bayern & Bayer Leverkusen

Sportschau. . 25:40 Min. . ARD.

Der "Täglich grüßt das Murmeltier"-Spieltag der Champions-League-Vorrunde steht an. Auf die deutschen Klubs warten dieselben Gegner wie vor zwei Wochen, nur die Stadien werden gewechselt. Bayern München kann in Spiel eins nach Niko Kovac gegen Piräus das Achtelfinale klar machen und Bayer Leverkusen hofft gegen Atletico Madrid weiter auf den ersten Sieg. Es ist also jede Menge Musik drin in: "Broich und Polenz" - der Champions League Ausblick #4. Dieses Mal mit Thomas Broich. | audio