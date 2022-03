3. Liga: Saarbrücken beendet Braunschweiger Siegesserie

Eintracht Braunschweig hat in der 3. Liga gegen das Team aus Saarbrücken deutlich verloren. In der Tabelle schoben sich die Saarländer mit nunmehr 52 Punkten am BTSV vorbei auf den dritten Tabellenplatz.