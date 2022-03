3. Liga: Kaiserslautern besiegt Havelse und bleibt auf Kurs

Der 1. FC Kaiserslautern gewinnt in der 3. Liga deutlich gegen den TSV Havelse. Mit dem Sieg festigt der FCK Platz zwei in der Tabelle und macht einen großen Schritt in Richtung Aufstieg.