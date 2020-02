3. Liga - Unterhaching verpasst Tabellenführung durch Derbyniederlage

Video: Leipzig-Trainer Nagelsmann: "Wir haben noch was zu gewinnen"

Sportschau. . 01:42 Min. . Das Erste.

Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann spricht vor dem Spiel gegen Leverkusen am Samstag über seine Erwartungen an das Team für das letzte Saisondrittel. Er lobt vor allem die Leichtigkeit, die sein Team in den letzten Wochen an den Tag gelegt hat. | video