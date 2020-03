Video: Als Düsseldorf den DFB-Pokal dominierte

Sportschau. . 02:12 Min. . Das Erste.

Von 1978 bis 1980 stand Fortuna Düsseldorf dreimal hintereinander im DFB-Pokalfinale. Zweimal konnten die Rheinländer den Pott in den Nachthimmel strecken. Was ist in diesem Jahr drin? | video