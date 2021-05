3. Liga - Münchner Löwen erarbeiten sich Punkt in Wiesbaden

1860 München hat nach einem Punktgewinn in Wiesbaden weiterhin gute Chancen auf einen Aufstieg in die 2. Bundesliga. Trainer Michael Köllner möchte zwei Spiele vor dem Saison-Ende das Wort "Aufstieg" trotzdem immer noch nicht in den Mund nehmen.