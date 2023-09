3. Liga Saarbrücken holt im Heimspiel Dreier gegen Dortmund II Stand: 01.09.2023 21:00 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken hat am Freitag 2:0 gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund gewonnen. Nach einem zähen Spielstart zeigte die Mannschaft von Ziehl ihre Qualitäten in der Offensive.

Beide Mannschaften standen nach jeweils vier Spielen mit fünf Punkten in der Tabelle – und beide wollten endlich wieder drei Punkte mit nach Hause nehmen. Am Ende konnte Saarbrücken glänzen und den Sieg im Heimstadion letztlich souverän erspielen.

Schon nach zwei Minuten gab es den ersten Freistoß für den BVB: Paul-Philipp Besong war Manuel Zeitz gefoult worden. Ole Pohlmann hielt auf das Tor der Saarbrücker, FCS-Schlussmann Tim Paterok konnte aber ein frühes Gegentor verhindern.

Partie zunächst ausgeglichen, aber ohne Highlights

Richtige Torchancen blieben in der Anfangsphase aus. Erst in 16. Minute brachte der erste Eckball der Partie nochmal eine Abschlussmöglichkeit für den FCS.

Zeitz bekam den Ball auf den Kopf, sein Abschluss wurde aber geblockt. Seitens des BVB zeigte sich Pohlman aktiv, aber oft zu eigensinnig, so dass er keine guten Chancen rausspielen konnte. Insgesamt ließ die erste Spielhälfte in weiten Teilen Höhepunkte vermissen.

Die erste richtige Chance dann erst in der 30. Minute – und zwar für die Blau-Schwarzen. Patrick Schmidt erkämpfte sich nach einem ungenauen Pass den Ball, zog in den Dortmunder Strafraum und aufs Tor ab. Ohne die Glanzparade des BVB-Keepers Lotka wäre das das Führungstor für den FCS gewesen.

FCS- Führungstreffer bringt Tempo ins Spiel

Scheinbar ließ die Aktion einen Knoten platzen. In der 36. Minute dann eine starke Flanke von Falko Michel. Der konnte das Leder aber nicht versenken. Der Gegenangriff hätte dann beinahe mit einem Tor für den FCS durch Brünker geendet, er schaffte es aber aus fünf Metern nicht an Bjarne Pudel vorbei.

Eine Minute später ging der FCS dann aber doch endlich in Führung. Kasim Rahibic kam durch Umwege zum Abschluss, schoss zwar zunächst an den Pfosten, konnte den Abpraller dann aber verwandeln. Damit stand es in der 37. Minute 1:0 für die Mannschaft von Ziehl.

Während der Treffer den Saarbrückern auf dem Platz Selbstbewusstsein gab, blieben Chancen für die Schwarz-Gelben aus. Mit der FCS-Führung ging es in die Kabinen.

Saarbrücken kann Führung ausbauen

Die Dortmunder kamen mit zwei Offensiv-Verstärkungen aus der Halbzeit und waren in den ersten Minuten spielbestimmend. Der FCS machte hinten aber dicht, so dass der BVB nicht durchkam. In der 58. Minute konnten die Saarbrücker dann aufatmen.

Nach einen Abpraller bei BVB-Verteidiger Pudel sprang der Ball direkt auf Brünker. Der zog ab und schoss direkt ins linke Eck – unhaltbar für Lotka. Damit stand es 2:0 für den FCS, was auf Seiten der Borussen für Frustration sorgte. In der 66. Minute ließ ein Freistoß von Pohlmann den BVB hoffen. Der FCS-Keeper Paterok konnte jedoch entschärfen.

Die Dortmunder zeigten sich bemüht, den Rückstand wieder aufzuholen, schafften es allerdings nicht an der Defensive der Saarbrücker vorbei. Im letzten Spieldrittel war dann auch öfter wieder der FCS offensiv am Ball. Es blieb allerdings beim 2:0.

Nächstes Drittliga-Spiel für den FCS Mitte September

Mit dem Sieg gegen Dortmund hat sich die Mannschaft von Ziehl von Platz 9 auf Platz 2 in der Tabelle katapultiert.

Die nächste Chance zu punkten haben die Blau-Schwarzen aber erst in mehr als zwei Wochen. Erst am Sonntag, 17. September, steht der FCS dann auswärts gegen die SpVgg Unterhaching auf dem Platz. Anpfiff ist um 19.30 Uhr.

