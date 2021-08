VfL Osnabrück feiert Dreier, TSV Havelse verliert erneut

Tore:

1:0 Heider (14.)

Heider (14.) 1:1 Taz (53.)

Taz (53.) 2:1 L. Kunze (74.)

VfL Osnabrück: P. Kühn - O.H. Traoré, Gugganig, M. Trapp, Kleinhansl - Klaas (82. Higl), U. Taffertshofer, Köhler (90.+2 T. Möller) - Bertram (59. L. Kunze), Heider (90.+2 Haas), Opoku (82. D. Itter)

Borussia Dortmund II: Unbehaun - Pfanne (58. Finnsson), Dams, Maloney - Pasalic (85. Makreckis), Pherai, Raschl, Knauff (85. Pohlmann) - Taz (72. Bah-Traore) - Tachie (72. Kamara), S. Tigges

Zuschauer: 6000

TSV Havelse früh im Hintertreffen

Genauso wie sein Osnabrücker Trainerkollege setzte auch Havelses Coach Rüdiger Ziehl auf einen jüngst verpflichteten Offensivspieler. Der Kanadier Kianz Froese gab sein Debüt für den Aufsteiger, der als einziges Team punktlos in den Spieltag gegangen war. Und nach nur sechs Minuten deutete sich an, dass sich an dieser wenig erfreulichen Situation nichts ändern würde. Im Anschluss an eine Ecke stieg im TSV-Strafraum Münchens Stürmer Petar Sliskovic am höchsten und köpfte zum 1:0 für die Gäste ein. Und als Moritz Kuhn in der 22. Minute auf 2:0 erhöhte, waren schon fast alle Hoffnungen der Niedersachsen auf das so ersehnte Erfolgserlebnis dahin. Die beste Chance des Neulings in der ersten Hälfte besaß Yannik Jaeschke, doch er zögerte zu lang. Mit dem 0:2 ging es in die Kabine.

Zu Beginn des zweiten Abschnittes zeigte sich jedoch, dass beim Tabellenletzten die Moral intakt ist. Havelse kam besser ins Spiel und durch Julius Langfeld beinahe zum Anschlusstreffer. Dessen Schuss landete aber am Pfosten (59.). Der Aufsteiger rannte an, und die Gäste trafen. Albion Vrenezi machte in der 80. Minute alles klar. Für Havelse war es in der neuen Spielklasse die nächste Ernüchterung.

Spielstatistik TSV Havelse - Türkgücü München

5.Spieltag, 25.08.2021 19:00 Uhr