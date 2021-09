TSV Havelse im Teufelskreis: Keine Punkte und ein Stadionproblem

Wiesner: "Schließen mit schwarzer Null ab"

Der aktuelle Zuschauerschnitt des Aufsteigers liegt bei knapp 1.800 Fans. Nur aufgrund der im Vergleich zur Regionalliga deutlich gestiegenen Fernsehgelder und der größeren medialen Aufmerksamkeit lässt sich der Verlust ausgleichen: "Wir haben deutlich mehr Sponsoren als vorher", sagte Wiesner. Der Geschäftsführer prognostizierte: "Wir sind immer noch im Plan. Wir schließen mit einer schwarzen Null ab."

Sportlich fehlt die Qualität

Dies bedeutet aber auch: Es ist kein Geld vorhanden, um die Mannschaft sportlich zu verstärken. Mit sieben Niederlagen aus den ersten sieben Spielen belegt der TSV den letzten Platz in der Dritten Liga. Das Team, das fast ausschließlich aus Halb-Profis besteht, ist der Konkurrenz kaum gewachsen. Inwieweit daran auch die geisterhafte Atmosphäre in der riesigen 96-Arena ihren Anteil hat, bleibt spekulativ. Doch auch Limbach räumt ein: "Ich glaube, wir verlieren Punkte dadurch, dass wir nicht im Wilhelm-Langrehr-Stadion spielen."

Wie lässt sich der sportliche Nachteil für die Niedersachsen ausgleichen? "Die Alternative kann nur ein Stadion-Neubau sein", sagte Wiesner. Doch dieses Modell der Zukunft hilft dem TSV in der Gegenwart nicht weiter.

NDR überträgt Kellerduell in Würzburg live

Im Falle des sofortigen Wiederabstiegs wäre das Stadionproblem - wenn auch unfreiwillig - gelöst. Denn in der Regionalliga wohnten selten mehr als 500 bis 600 Zuschauer den Heimspielen der Niedersachsen bei. Die Träume von einer neuen Arena dürften sich wohl nur bei einer Etablierung im Profifußball realisieren lassen. Dafür muss die Mannschaft von Coach Rüdiger Ziehl nun aber schnellstmöglich mit dem Siegen beginnen. Am besten bereits am Sonnabend im Kellerduell bei den Würzburger Kickers. Der Sportclub überträgt die Partie des Schlusslichts beim Tabellenvorletzten ab 14 Uhr live im TV und hier bei NDR.de.