SV Meppen erkämpft sich einen Punkt bei 1860 München

In einer von Beginn an temporeichen Partie waren zunächst vor allem die Gastgeber am Drücker. SVM-Keeper Erik Domaschke stand mehrfach im Mittelpunkt, rettete in der 15. Minute gegen Marcel Bär mit einem Reflex. Meppen zeigte sich abgebrüht und ging etwas unverhofft in Führung. Willi Evseev spielte einen wunderbaren Chipball in den Lauf von René Guder, der wiederum 1860-Torwart Marco Hiller mit einem Heber keine Chance ließ - 1:0 für die Emsländer (18.).

Spielstatistik TSV 1860 München - SV Meppen

7.Spieltag, 04.09.2021 14:00 Uhr