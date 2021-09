Spektakuläres 4:3 bei Viktoria Berlin - Havelse holt zweiten Saisonsieg

Tore:

1:0 Kapp (18.)

Kapp (18.) 1:1 Froese (27.)

Froese (27.) 2:1 Jopek (36.)

Jopek (36.) 2:2 Düker (57.)

Düker (57.) 3:2 Menz (60.)

Menz (60.) 3:3 Langfeld (69.)

Langfeld (69.) 3:4 L. Meyer (80.)

FC Viktoria 1889 Berlin Lichterfelde-Tempelhof: Sprint - Menz, Lewald, Kapp - Pinckert (55. Gunte), Yilmaz (79. Kayo), Jopek, Theisen - Tolcay Cigerci, Falcao Cini (71. Seiffert), Küc (79. Benyamina)

TSV Havelse: Quindt - F. Riedel, Arkenberg, Fölster, Tasky, Teichgräber (86. Piwernetz) - Daedlow (75. L. Meyer), Froese, Düker (86. Plume) - Langfeld (86. Damer), Lakenmacher (67. Jaeschke)

Zuschauer: 1000

Havelse kommt nach drei Rückständen zurück

Die hatte allerdings Düker in der 57. Minute, als er nach Vorarbeit von Froese das 2:2 für Havelse markierte. Die Freude über den Ausgleich währte jedoch nicht lange. Nur drei Minuten später traf Christoph Menz zum 3:2 für die Hausherren. Der K.o.-Schlag für die Norddeutschen? Mitnichten. Die Havelser steckten auch den dritten Rückstand weg und kamen mit Wucht zurück. Julius Langfeld glich zum 3:3 aus (69.), ehe Linus Meyer (80.) den unsortierten Berlinern den vierten Treffer einschenkte - 4:3 für den TSV, damit hatte wohl kaum einer gerechnet.

Auch in der Folgezeit ging es hin und her, Viktoria kam noch einmal mit aller Macht und hatte durch Moritz Seiffert in der letzten Sekunde die Chance zum 4:4. Doch TSV-Torwart Quindt rettete mit einer bärenstarken Parade und setzte diesem phänomenalen Spiel damit die Krone auf.

Durch den zweiten Sieg in Folge schloss Havelse, das am kommenden Sonnabend (14 Uhr, im NDR Livecenter) den 1. FC Kaiserslautern empfängt, in der Tabelle nach Punkten zu den Würzburger Kickers auf Platz 19 auf.

