VfL Osnabrück rettet Punkt in Dortmund

Ba-Muaka Simakala sorgte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit für den VfL-Punktgewinn. Osnabrück hält damit in der Tabelle den Anschluss an die vorderen Ränge. Havelses Hoffnungen auf den Klassenerhalt bleiben trotz des Achtungserfolges gering. Noch immer beträgt der Rückstand des Tabellenletzten auf das rettende Ufer bei bereits zwei mehr bestrittenen Spielen fünf Punkte.

Schon am Mittwoch (19 Uhr) geht es für Osnabrück mit der Neuansetzung der wegen des "Falls Opoku" abgebrochenen Partie beim MSV Duisburg weiter. Havelse trifft in einer Woche auf den SV Meppen. Der NDR übeträgt die Partie ab 14 Uhr live im Fernsehen und bei NDR.de.