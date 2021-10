1:2 - Eintracht Braunschweig schlägt sich gegen Wiesbaden selbst

Noch schlimmer wurde es allerdings acht Minuten später. Nach einem Rückpass nahm BTSV-Keeper Jasmin Fejzic den Ball unsauber an - und anstatt im eigenen Fünf-Meter-Raum zu klären, ging der 35-Jährige ins Dribbling. Den heranstürmenden Maximilian Thiel freute es, er nahm Fejzic den Ball von der Sohle und drückte ihn zum 2:0 über die Linie (23.). Ein dicker Bock des sonst so zuverlässigen Bosniers. Und es blieb auch nicht der letzte Aussetzer der Eintracht-Defensive, die in zwei weiteren Aktionen (35., 43.) großes Glück hatte, nicht noch höher in Rückstand zu geraten.

Eintracht macht das Spiel, bleibt aber ungefährlich

Allesamt Nackenschläge, die ihre Wirkung nicht verfehlten. Die Niedersachsen machten zwar das Spiel, kamen jedoch kaum zu nennenswerte Chancen. In der Offensive wirkten die Gastgeber zu unstrukturiert. Ein wuchtiger Freistoß von Brian Behrendet (7.) sowie ein abgefälschter Schuss des Linksverteidigers (21.) - mehr brachten die "Löwen" im ersten Durchgang nicht zu Stande. Zu wenig für die Ambitionen der Blau-Gelben, die die knapp 9.000 Zuschauer zur Pause ratlos auf ihren Plätzen zurückließen.

Kobylanski bringt neuen Schwung

Frischer Wind musste her - und kam in Person von Martin Kobylanski von der Bank. Der 27 Jahre alte Offensivspieler belebte das Spiel der "Löwen" - und legte in der 54. Minute den Anschlusstreffer auf. Seine Hereingabe schoss Lion Lauberbach zum 1:2 ins Netz und bei den Niedersachsen keimte neue Hoffnung auf. Doch der Wille alleine reichte an diesem Tag nicht aus. Die Eintracht lieferte ein durchwachsenes Heimspiel ab und ließ die Sicherheit der jüngsten Partien vermissen.

Wiesbaden stand zudem kompakt und konterte gefährlich, die Eintracht versuchte es gegen Ende der Partie mit der Brechstange. Auch, weil Torschütze Taffertshofer Rot kassierte (86.) und die "Löwen" die Überzahl nutzen wollten. Zu einer klaren Chance kamen sie aber nicht mehr.

Havelse muss zusehen

Die ursprünglich ebenfalls für Sonnabend angesetzte Partie des TSV Havelse beim FSV Zwickau fiel Corona-bedingt aus. Aufgrund zahlreicher Corona-Fälle standen den Zwickauern weniger als 16 einsatzbereite Spieler zur Verfügung. Ein Ersatztermin steht noch nicht fest.

