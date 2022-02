Sieg gegen Zwickau: Halle feiert den Doppelschlag

Gegen den FSV Zwickau gelang der Elf von André Meyer am Freitagabend (11.02.2022) ein 2:0-Erfolg. Nach zuvor neun Begegnungen ohne Dreier scheint der HFC in dieser Woche in die Spur gekommen zu sein. Zwickau enttäuschte keineswegs, hatte aber zu wenig Durchschlagskraft zu bieten und verlor erst zum dritten Mal auswärts. Die Sachsen haben zunächst weiter neun Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone, Halle vergrößerte den Vorsprung auf sechs Zähler.