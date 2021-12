Last-Minute-Knockout für Zwickau gegen Saarbrücken

Was für ein bitterer Freitagabend für den FSV Zwickau: Durch ein Elfmetertor in letzter Minute hat der FSV sein Fußball--Drittliga-Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken mit 1:2 verloren. Und damit einen neuen Rekord verpasst. Die Westsachsen waren zuvor neun Partien in Folge ungeschlagen geblieben, das war ihnen bislang nur 2017 gelungen. Doch eine neue Bestmarke gab es nicht.