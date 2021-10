HFC mit Zittersieg dank Eberwein, Boyd und Kreuzers Monstergrätsche

Nach 2:0-Vorsprung macht es der MSV wieder spannend - irre Schlusphase

Nach der Pause ging es flott weiter – und es sollte eine irre zweite Halbzeit werden. Endlich platzte bei den Gastgebern der Knoten, und das in der 58. Minute. Guttau leitete die Kugel weiter in den Lauf von Landgraf, der mit Übersicht in die Mitte flankte. Eberwein kam angesprintet und grätschte den Ball über die Linie. Die Rot-Weißen führten mit 1:0.

Wieder einmal war es Samson, der ebenfalls einen Treffer hätte beisteuern können. Er visierte in der 67. Minute das lange Eck an und verfehlte das Ziel um Zentimeter. Wenn es schon Samson nicht schafft, dann muss halt der Boyd ran. In der 73. Minute lief der US-Boy an der Strafraumgrenze in Position und versenkte die Kugel links unten in den Maschen. 2:0 für den HFC. Aber noch lange kein Ruhekissen, denn Duisburg machte es wieder spannend.

Nach Foul von Nietfeld an Ademi gab es Elfmeter für die Gäste. Ademi trat an und erzielte den Anschluss. Nun wurde es ein Krimi, Duisburg holte die Brechstange heraus. In der Nachspielzeit hatten die Hallenser dann das Glück gepachtet, denn Bouhaddouz sah das leere HFC-Tor und traf aus 30 Metern die Latte.Den Abpraller grätschte Kreuzer vor dem einschussbereiten Ademi heraus. Tief durchatmen, gut gegangen: Halle feierte den fünften Saisonsieg.

jmd