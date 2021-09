Halle holt trotz Unterzahl einen Punkt gegen 1860 München

Müller pariert Elfmeter von Mölders

Und die Premiere hätte für den Ex-Magdeburger nicht besser laufen können. In der 13. Minute stieg der Mittelfeldmann nach einer Ecke von Jonas Nietfeld hoch und köpfte schulbuchmäßig ins rechte Eck. Auch danach zeigten die Hallenser ein ansehnliches Offensivspiel, wurden jedoch von einer Situation in der 29. Minute zurückgeworfen: Terrence Boyd hatte einen Ball auf der Linie mit dem Oberarm abgewehrt. Schiedsrichter Braun entschied auf Handelfmeter und Rot für den Stürmer wegen der Verhinderung einer Torchance. Sascha Mölders trat zum fälligen Elfer an und schoss in die linke Ecke, Sven Müller im HFC-Tor hatte den Braten gerochen und konnte parieren. In Unterzahl zogen sich die Hallenser naturgemäß zurück und versuchten, die Führung zu verteidigen.

Im zweiten Durchgang konnten sie allerdings für immer weniger Entlastung sorgen und kassierten so folgerichtig in der 65. Minute den Ausgleich: Der eingewechselte Daniel Wein nahm aus 20 Metern Maß und schoss durch die Beine von Niklas Kreuzer unhaltbar ins kurze Eck. Danach konnten sich die "Löwen" aber kaum noch Chancen erspielen und Halle rettete zumindest das 1:1 über die Zeit. Schon am Mittwoch geht es für die Saalestädter weiter mit dem mitteldeutschen Derby gegen den FSV Zwickau.

Das sagten die Trainer

