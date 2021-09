Halle entscheidet wildes Derby gegen Magdeburg für sich

Schreiber-Fehler macht Partie noch einmal spannend

Den Elbestädtern gab der Treffer Sicherheit, bis kurz vor der Pause ließen sie keine Chancen der Hausherren zu. Doch quasi aus dem Nichts gelang dem HFC der Ausgleich, nachdem Niklas Kreuzer auf den Kopf von Michael Eberwein geflankt hatte und der genau ins untere linke Eck köpfte (41.). Mit einem 1:1 ging es so in die Halbzeit.

Nach der Pause wurde es dann richtig packend. Die Hallenser gingen in der 63. Minute durch einen Freistoßtreffer von Niklas Kreuzer, der ein Loch in der Magdeburger Mauer nutzte, erstmals in Führung. Danach hatte der HFC richtig Oberwasser und erhöhte durch Terrence Boyd, der sich Zweikampf mit Tobias Müller robust durchgesetzt hatte, auf 3:1 (75.). Die Partie schien entschieden, doch ein Fehler von HFC-Keeper Tim Schreiber, der eine Flanke aus den Händen gleiten ließ, machte sie wieder spannend. Der eingewechselte Kai Brünker konnte ihn zum 2:3 ausnutzen (80.). In der Schlussphase hatten die Magdeburger noch eine Vielzahl an Chancen, konnten allerdings keine davon nutzen.

Das sagten die Trainer

Christian Titz (Magdeburg): "Unglaublich, dass wir hier heute als Verlierer den Platz verlassen, weil wir bis zur 62. Minute das Spiel komplett kontrollieren. Wir haben davor einmal nicht aufgepasst bei der Flanke, wo wir das 1:1 bekommen. Dann haben wir eine Riesenmöglichkeit durch Jason Ceka und der wird klar gefoult, dann gibt's den Freistoß gegen uns gar nicht, sondern Elfmeter. Dann ist das Spiel wahrscheinlich entschieden, weil wir zu dem Zeitpunkt so klar überlegen waren. Dann bekommen wir im Gegenzug einen Freistoß gegen uns und machen das zweite Mal einen Fehler und die Mauer auf. Dann hatten wir schon zehn Minuten, wo wir nicht gut waren und bekommen einen Konterball, bei dem Tobi Müller klar gecheckt wird. Nach dem 3:2 mussten wir immer aufpassen, weil der Gegner nach Kontern gefährlich war. Wir hatten in der Nachspielzeit noch drei gute Möglichkeiten, aber so verlieren wir hier leider."

Florian Schnorrenberg (Halle): "Wir hatten uns viel vorgenommen, das hat man auch gesehen. Nach dem Rückstand haben wir einen Moment gebraucht, um uns zu erholen. Dann sind wir zurückgekommen und gehen mit 3:1 in Führung, weil wir eine fantastische Moral in der Truppe haben. Wir hatten dann noch Kontermöglichkeiten und hätten vielleicht noch ein Tor mehr machen können. Durch das 3:2 hatten wir wieder ein neues Fußballspiel. Dann haben wir hinten raus alles reingeworfen, was möglich war. Meine Mannschaft hat alles gegeben und sich im Endeffekt belohnt vor unglaublicher Kulisse. Das sind Momente, die wir nie vergessen werden."