Überraschende Heimpleite für den 1. FC Magdeburg gegen Würzburg

Schneller Rückstand

Vor der Pause konnte sich der FCM kaum einmal so richtig in den "Flow" spielen. Die Anfangsphase, die sonst gerne den Gastgebern gehört, begann auch denkbar ungünstig. Vorne witterten die Elbestädter einen Strafstoß, dann konterte der Außenseiter blitzschnell und David Kopacz überraschte Schlussmann Dominik Reimann mit einem Abschluss ins kurze Eck. Der scheinbare Strafstoß zuvor nach Foul an Jason Ceka entpuppte sich als Freistoß.

Danach bemühte sich der FCM um spielerische Linie. Nachdem er einen "zweiten Ball" erobert hatte, zog Florian Kath aus 17 Metern ab - knapp vorbei (23.). Kurze Zeit später war gleich zweimal das 0:2 möglich: Robert Herrmanns Schuss wurde abgefälscht (28.), nach Quer- und Fehlpass von Alexander Bittroff musste Reimann in höchster Not gegen Moritz Heinrich retten (29.). Zwei strittige Szenen gab es noch: FCM-Verteidiger Tim Sechelmann hakte gegen Marvin Pourie nach (32.) und Ceka kam zu Fall (39.) - beide direkt an den Strafräumen. Einmal ging es weiter, und einmal Freistoß. Den knallte Amara Condé aber zweimal in die Mauer.

Wieder ein schnelles Gegentor

Auch die zweite Hälfte begann für den FCM schlecht. Ein zu kurzer Befreiungsschlag von Reimann führte zu einem schnellen Gegenangriff. Der Ex-Auer Robert Herrmann knallte die Kugel zum schnellen 0:2 (52.) in den Winkel.

Danach fehlten den Magdeburgern die zündenden Ideen. Wirkliche Torgefahr konnte man bei allem Bemühen kaum einmal ausstrahlen. Schüsse von Raphael Obermair (68.) und Ceka (73.) blieben ebenfalls ungefährlich. Besser machte es dann Andreas Müller mit einem formidablen Drehschuss (88.). Der kam dann aber zu spät.

Stimmen zum Spiel:

Torsten Ziegner (Würzburg):



Christian Titz (Magdeburg):

cke