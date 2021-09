Bittere Heimpleite für Zwickau

Schikora lässt Zwickau jubeln - Verler Doppelschlag kurz vor der Pause

Die Gäste begannen schwungvoll und hatten in den ersten Minuten mehr vom Spiel. Zwickau fand jedoch allmählich immer besser in die Partie. Die erste gefährliche Torannäherung verbuchte Lars Lokotsch (15.) mit einem Kopfball, den Keeper Niclas Thiede aber entschärfte. In der Folge investierte der FSV in die Partie und belohnte sich in der 36. Minuten mit der Führung, als Marco Schikora nach einer Ecke zum 1:0 einköpfte. Die bislang harmlosen Gäste schlugen jedoch kurz darauf eiskalt durch Vinko Sapina zurück, der aus acht Metern flach zum 1:1 einnetzte (43.). Zwei Minuten später die kalte Dusche für die Gastgeber. Ronny König köpfte den Ball bei einem Abwehrversuch an die Latte – den Abpraller versenkte Steffen Schäfer aus Nahdistanz zur überraschenden Gästeführung.

Rabihic schockt FSV - Zwickau nutzt seine Chancen nicht

Die zweite Hälfte begann für die Enochs-Elf mit einem weiteren Schock. Dabei wurde die FSV-Abwehr Sekunden nach dem Wiederanpfiff überrollt und Kasim Rabihic (46.) nutzte die fehlende Zuordnung für den dritten Treffer der Gäste. Im Anschluss erhöhte Zwickau die Schlagzahl und erarbeitete sich zahlreiche Chancen, doch Patrick Göbel (54.), König (55.) und Möker (56.) blieben ohne Fortune. Auch ein Hackentrick von König (65.) brachte keinen Erfolg. Somit blieb es beim ernüchternden 1:3 und der insgesamt dritten Niederlage in dieser Saison.

Stimmen zum Spiel

