1. FC Magdeburg zu stark für Verl

Atik trifft Pfosten - Joker Schuler erhöht

Nach der Pause blieb Magdeburg weiter am Drücker – ließ Ball und Gegner laufen. In der 61. Minute hatte Baris Atik Pech, als der Wirbelwind mit einem Schutz aus spitzem Winkel nur den Pfosten traf. Mehr Glück hatte Jan-Luca Schuler in der 77. Minute. Kurz nach seiner Einwechslung nutzte der Stürmer ein starkes Zuspiel von Connor Krempicki und versenkte die Kugel aus Nahdistanz am Keeper vorbei zum 2:0 - es war sein sechster Saisontreffer.

Zwar blieben die Gäste weiter bemüht, doch Hochkaräter gab es kaum. Die beste Chance zum Anschluss hatte Mahir Saglik, der aber an Reimann scheiterte (89.). Auf der Gegenseite hatte Leon Bell Bell das 3:0 auf dem Fuß (90.), fand in Keeper Thiede aber seinen Meister.

Das sagten die Trainer

Guerino Capretti (Verl): "Phasenweise haben wir es ganz gut gemacht, hatten den einen oder anderen Ballgewinn. Haben es aber nicht sauber genug ausgespielt. Die Phasen mit dem Ball waren einfach zu hektisch. Wir haben vermutlich viel zu großen Respekt vor dem Gegner gehabt. Das kenne ich gar nicht von meiner Truppe. Mit dem Ball sind wir eigentlich recht sicher. Aber da sind wir gar nicht erst hingekommen, weil wir dann den Ball schnell wieder verloren haben."

Christian Titz (Magdeburg): "Über die gesamte Spielzeit haben wir uns mehrere gute Möglichkeiten herausgespielt. Was man nie vorhersagen kann, ist, wie der Gegner hier auftritt. Und bei alldem finde ich, was wir in vielen Phasen gut gemacht haben, wir sind heute hier auf eine Mannschaft getroffen, die zwar unten drinsteht, aber mir fast leid tut, weil es ein Team ist, was deutlich mehr Punkte verdient hat, weil sie haben eine guten Ball gespielt."