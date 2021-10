1. FC Magdeburg gegen Türkgücü München zurück in der Spur

Bittroff trifft erstmals für den 1. FC Magdeburg

In der Anfangsphase erarbeitete sich der FCM, bei dem Kai Brünker und Connor Krempicki neu in die Startelf gerückt waren, mehr Ballbesitz. In der Folge befreite sich Türkgücü aber aus der eigenen Hälfte. Die vielen Ecken von Sercan Sararer brachten aber keinen Treffer. Wenn die Mageburger mal Räume boten, nutzten die Gäste diese kaum.

Ein Tor lag bei den Offensivbemühungen beider Teams in der Luft. In der 21. Minute hätte es Elfmeter für die Hausherren geben können. Türkgücüs Schlussmann René Vollath kam gegen Florian Kath zu spät. Für Schiedsrichter Eric Müller war es wohl schwer zu sehen, da beide fast zeitgleich am Ball waren. Somit war es dann Alexander Bittroff, der nach einem Pass von Brünker mit links die 1:0-Führung erzielte (30.). Für den 33-jährigen Verteidiger ist es der erste FCM-Treffer in einem Pflichtspiel. München beste Chance in Hälfte eins hatte Stoßstürmer Petar Sliskovic, der etwa zwei Meter vor Dominik Reimann auftauchte. Der FCM-Torwart rettete.