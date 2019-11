Der MSV Duisburg hat die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga durch einen umkämpften Auswärtssieg gefestigt. Die "Zebras" gewannen am Samstag (09.11.2019) mit 2:1 (0:0) bei Hansa Rostock.

Die Rostocker setzten die Gäste von Beginn an unter Druck. Die Hausherren hatten aber nur wenige gute Chancen. Zudem präsentierte sich Duisburgs Keeper Leo Weinkauf in guter Form. Offensivaktionen des MSV gab es bis zur Pause kaum - ein Distanzschuss in die Wolken von Leroy-Jacques Mickels kurz vor dem Halbzeitpfiff war symptomatisch.

In der zweiten Halbzeit fielen dann Tore: Zunächst traf der eingewechselte Lukas Scepanik nach einer Flanke von Moritz Stoppelkamp per Seitfallzieher für Duisburg (52. Minute). Doch kurz darauf kam Nikolas Nartey im MSV-Strafraum an den Ball und konnte zum Ausgleich einschießen (55.).

In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem Duisburg den frischeren Eindruck machte und mehr nach vorne spielte. Dafür wurde der MSV in der 82. Minute belohnt: Stürmer Vincent Vermeij spielte den Ball auf die rechte Seite zu Ahmet Engin, der flankte in die Mitte: In zentraler Position etwa neun Meter vor dem Tor kam Vermeij frei zum Kopfball - der Ball landete am Innenpfosten und trudelte von da über die Linie.

In den Schlussminuten belagerte Hansa das MSV-Tor - es blieb aber beim 2:1 für Duisburg.