Der KFC Uerdingen hat in der 3. Liga seinen zweiten Sieg in Serie gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Daniel Steuernagel besiegte das Tabellenschlusslicht FC Carl-Zeiss Jena am Samstag vor 4.000 Zuschauern in Düsseldorf mit 2:0 (1:0).

Die Krefelder gingen in der 21. Minute in Führung: Franck Evina dribbelte sich durch die Gäste-Abwehr und bediente Tom Boere, der aus gut zwölf Metern zum 1:0 einschoss.

Jena hatte auch weiterhin viel Ballbesitz, wurde aber nur selten gefährlich. Die Uerdinger hatten wenig Mühe, die Führung zu verwalten.

Kurz nach der Pause erzielten die Gastgeber ihren zweiten Treffer: Ein Flanke von Roberto Rodriguez fand in Jenas Strafraum den aufgerückten KFC-Verteidiger Jan Kirchhoff, der aus wenigen Metern zum 2:0 einköpfte (51.).