SV Wehen Wiesbaden verpasst gegen Zwickau Sprung auf Platz drei

Der SV Wehen Wiesbaden hat am Sonntag in der 3. Liga unentschieden gespielt: Die Partie gegen den FSV Zwickau endete 2:2 (1:1). Für den SVWW trafen Maximilian Thiel per Foulelfmeter (21. Minute) und Thijmen Goppel (55.), Zwickau war durch Ronny König (37.) und Dominic Baumann (61.) erfolgreich.