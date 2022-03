Klar, Türkgücü hatte wie viele Klubs Einbußen durch fehlende Zuschauereinnahmen im Zuge der Corona-Maßnahmen. Doch diese Summen fallen nicht so sehr ins Gewicht. Vielmehr muss gesagt werden: Wirtschaften, wie das in München getan wurde - das geht nicht… Es wurde schlichtweg deutlich mehr ausgegeben, als verkraftbar war.

Aber auch für eine solche Situation muss der Verband einen Fallschirm haben - einen Plan B. Was ist mit dem ominösen Kautionsfonds, fragt man sich in Saarbrücken. Ein Fonds, der offenbar eingerichtet wurde, um in solchen Situationen handlungsfähig zu bleiben. Und auch, warum gleich drakonische Punktestrafen ausgesprochen wurden.

Hätte es sich nicht gleich um geradezu unglaubliche elf Zähler Abzug gehandelt, sondern zunächst einmal nur um drei oder vier - in München hätte man noch eine sportliche Perspektive gesehen. So aber gingen die Lichter nicht nur auf den Konten, sondern auch in der Kabine aus.

Mentale Herausforderung für Saarbrückens Team

So bleibt der fadeste Beigeschmack. Saarbrücken verliert satte sechs Punkte, muss den sportlich erkämpften Relegationsplatz unverschuldet abgeben und rutscht auf Rang vier. Oder, wie es Trainer Uwe Koschinat auf den Punkt bringt: " Die guten Leistungen meiner Spieler werden mit Füßen getreten. " Und er hat Recht.

Fraglich natürlich auch, wie sich dieser Schlag in die Magengrube mental auswirkt. Glauben die Spieler trotzdem noch an die Chance auf den Aufstieg?

Es wird sich zeigen, zunächst, Mittwoch, im Saarlandpokal bei Regionalligist Homburg - vor allem aber beim nächsten Liga-Spiel bei 1860 München. Die "Löwen" sind der große Gewinner des Türkgücü-Rückzugs. Denn der ehemalige Bundesligist muss nur einen Zähler abgeben und mischt nun wieder ganz oben mit. In Saarbrücken sprechen sie jetzt schon von einem Endspiel um die letzte Chance.

Eine große Ungerechtigkeit

" Natürlich ist es extrem ungünstig, dass wir im Kampf um den Aufstieg am massivsten betroffen sind ", sagt Saarbrückens Trainer Uwe Koschinat. Und er hat Recht!

Fakt ist: Saarbrücken war maximal erfolgreich. Holt zwei Siege und volle sechs Punkte gegen Türkgücü - wird aber maximal bestraft - und das unverschuldet!

Was dem FCS also in diesen Tagen widerfährt, ist eine große Ungerechtigkeit. Aus Saarbrücker Perspektive gibt es eben zwei Schuldige: Türkgücü und den DFB!