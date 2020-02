Die Frage ist, ob das gelingen kann: Eine Liga, in der Mannschaften wie der 1. FC Kaiserslautern, Eintracht Braunschweig oder der 1. FC Magdeburg spielen, weiter zu professionalisieren und die Vermarktung zu optimieren, und gleichzeitig die Durchlässigkeit Richtung Regionalliga zu gewährleisten?

Verl wie einst Sonnenhof Großaspach?

In der Regionalliga West könnte von Rödinghausens Absage der SC Verl profitieren. Verl ist im Fußball kein großer Name, nicht mal in der eigenen Staffel, in der auch Rot-Weiss Essen, Rot-Weiß Oberhausen oder Alemannia Aachen spielen. Das Stadion ist zu klein, die Infrastruktur generell ausbaufähig – doch in Verl arbeiten sie am Lizenzantrag für die 3. Liga. Man spreche mit Vertretern des SC Paderborn und von Arminia Bielefeld darüber, ob Verl im Falle eines Aufstiegs dorthin ausweichen könne, hat der Präsident Raimund Bertels kürzlich im Gespräch mit sportschau.de gesagt. Und doch fragt sich Bertels: "Warum erlaubt der DFB nicht wenigstens ein Übergangsjahr?"

Das sei nicht möglich, teilt der DFB mit und verweist auf Vorgaben, die in den Versammlungsstättenverordnungen der Länder geregelt seien. Das sei "für die Gewährleistung der Sicherheit von großem Vorteil und für den Profispielbetrieb unabdingbar". Man habe natürlich nichts dagegen, wenn mehr kleine Klubs in die 3. Liga aufsteigen würden, sie müssten nur die Anforderungen erfüllen. Dass das möglich sei, könne man ja an Vereinen wie der SG Sonnenhof Großaspach oder dem 1. FC Heidenheim erkennen.

David Fischer vom 1. FC Saarbrücken sagt, der DFB unterstütze den Verein, wo immer er könne. Der FCS möchte hoch - unabhängig davon, in welchem Stadion dort gespielt werden kann. Trotzdem könne er auch verstehen, dass sich Vereine wie Rödinghausen gegen einen Zulassungsantrag entscheiden. "Das muss am Ende jeder Verein für sich beantworten: ob eine Bewerbung Sinn ergibt oder nicht."

Stand: 20.02.2020, 15:30