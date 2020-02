Unter dem Motto "Rote Karte dem Rassismus - Einer von Uns - Leroy Kwadwo" werden die Beteiligten beim Einlaufen mit einheitlichen T-Shirts auf die Aktion hinweisen. Unmittelbar danach wird bei allen zehn Spielen eine Gedenkminute für die Opfer des rassistisch motivierten Terrorangriffs in Hanau durchgeführt.

"Wir stehen zusammen gegen jeden, der unsere Werte angreift. Die Reaktion sowie der Zusammenhalt der Fans und Vereine sind beeindruckend - sowohl unmittelbar nach dem beschämenden Vorfall von Münster als auch jetzt, wenn es darum geht, weiter gemeinsam gegen Rassismus einzutreten", sagte Fritz Keller, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Deshalb sei die Aktion ein "starkes Signal".

Kwadwo begrüßt Aktion

"Die Aktion zeigt uns allen eindrucksvoll, welche Kraft unser Fußball hat und wie groß der Zusammenhalt der gesamten Fußball-Familie ist. Ich habe unglaublich viele aufmunternde Worte und Nachrichten diese Woche erhalten", sagte Kwadwo. Der 23-Jährige wird beim Würzburger Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig am Samstag aufgrund einer Gelbsperre zwar nicht spielen, aber im Stadion sein.

Kwadwo war in Münster in der Schlussphase des Spiels von einem Zuschauer durch Affenlaute verhöhnt worden. Der Täter wurde durch Fans für die Ordnungskräfte erkennbar gemacht, dann gestellt und festgenommen. Zudem machten Anhänger mit "Nazis raus"-Rufen ihre antirassistische Haltung deutlich. Mittlerweile wurde der Beschuldigte mit einem dreijährigen Staidonverbot belegt. Zudem läuft eine Anzeige wegen Volksverhetzung.

Unterstützung von Antonio Rüdiger

Die Reaktion der Zuschauer in Münster lobte auch Nationalspieler Antonio Rüdiger in einem Interview und forderte Fußball-Fans und Beteiligte auf, weiter klare Signale gegen Rassismus zu setzen: "Leute, die daneben sitzen, müssen endlich aufstehen und solche Sachen melden. Man sagt ja: Mitgehangen, mitgefangen. So sehe ich das auch." Andernfalls gelte: "Da gibt einer neben dir solche Sachen von sich - da bist du Mittäter, wenn du schweigst. Manche Leute können anscheinend damit leben - dann haben wir verloren."

Dabei nahm er ausdrücklich auch die übergeordneten Instanzen in die Pficht. "Da erwarte ich von den Verbänden einfach mehr", sagte Rüdiger: "Es reicht nicht, nur immer Banner aufzuhängen oder die Kapitäne etwas vorlesen zu lassen. Es passiert einfach zu viel, es fängt auch schon in Deutschland an."

red; sid; dpa | Stand: 21.02.2020, 11:50