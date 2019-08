Video: Rostock und Ingolstadt trennen sich nach fulminantem Spiel mit 2:2

In der 3. Liga hat Hansa Rostock einen Auswärtssieg bei Tabellenführer Ingolstadt in letzter Sekunde verspielt. Zwei Elfmeter sicherten den "Schanzern" in einem attraktiven Spiel den Punktgewinn. | video