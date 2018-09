Nach zuletzt zwei Siegen musste sich Fortuna Koln am 7. Spieltag der 3. Liga mit einem Unentschieden zufrieden geben. Beim 1. FC Kaiserslautern kam der Klub aus der Kölner Südstadt am Montagabend (18.09.2018) trotz bester Möglichkeiten nicht über ein 3:3 (2:2) hinaus und verpasste damit den Anschluss an die Spitzengruppe.