Fortuna Köln hat seinen Aufwärtstrend fortgesetzt und mit einem 1:1 (1:1) am Freitag (15.03.2019) beim KFC Uerdingen den Aufstiegshoffnungen der Gastgeber einen weiteren Dämpfer verpasst. Auf nassem und tiefem Boden in der Duisburger Arena brachte Maximilian Beister den KFC nach einem langen Abschlag in Führung (13.). Hamdi Dahmani glich nach einem Einwurf für die Gätse aus dem Strafraum heraus aus (20.).

"Wir haben in der englischen Woche viel Kraft gelassen. Deshalb nehmen wir den Punkt gerne mit", sagte Fortuna-Trainer Tomas Kaczmarek nach der Partie.

Danach stand Köln sicher und hatte insgesamt sogar die besseren Chancen. Dahmani köpfte eine Flanke an die Latte (45.+1). Im zweiten Durchgang, in dem beide Teams den schwierigen Platzverhältnissen Tribut zollen mussten, verpasste Okan Kurt freistehend für Köln den Siegtreffer (65.).