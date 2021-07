Start der 3. Liga - alles möglich, vieles live

Beim Eröffnungsspiel am Freitag zwischen dem VfL Osnabrück und dem MSV Duisburg dürfen 5.000 Fans an der Bremer Brücke live dabeisein. Fans, die nicht ins Stadion wollen oder können, werden auch in der Saison 2021/22 wieder von der Sportschau mit einem üppigen Programm bedient. So wird es samstags in der Sportschau weiter Zusammenfassungen geben, die auch on demand zu sehen sein werden.

Viele Liveübertragungen als Streams auf sportschau.de

Darüber hinaus wird es wieder viele Liveübetragungen in Dritten Programmen geben. Am Samstag etwa überträgt das Bayerische Fernsehen die Partie zwischen 1860 München und den Würzburger Kickers, zeitgleich wird das Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig im SWR zu sehen sein, selbstverständlich auch via Livestream auf sportschau.de.