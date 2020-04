Die Spielzeit 2019/20 war Mitte März wegen der Ausbreitung von Sars-CoV-2 unterbrochen worden. Die Vereine haben jeweils 27 von 38 Spielen absolviert. Anders als in der Bundesliga und 2. Liga hatte sich in der Folge ein Streit darüber entbrannt, wie sinnvoll eine Fortsetzung der Saison mit Geisterspielen wäre. Öffentlichkeitswirksam hatten sich zunächst acht Vereine für einen Abbruch ausgesprochen, sechs dagegen.

"Das Ergebnis der Abfrage ist von allen zu respektieren und akzeptieren" , sagte der zuständige DFB-Vizepräsident Peter Frymuth: "Auch wenn das Bild nicht einheitlich ist, besteht eine mehrheitliche Meinung unter den Klubs, wie im Falle einer veränderten behördlichen Verfügungslage verfahren werden sollte. [...] Klar ist: Das Gesamtwohl der Liga ist über Einzelinteressen zu stellen." Soweit möglich, soll die Saison bis zum 30. Juni beendet werden - vorausgesetzt, die Politik und Gesundheitsbehörden geben grünes Licht.

MSV Duisburg mit klarer Position

Tabellenführer MSV Duisburg positionierte sich am Montag (27.04.2020) deutlich. "Die Weiterführung des Spielbetriebs zur Ermittlung von Auf- und Absteigern - diese Position haben wir bereits in den vergangenen Wochen seit Unterbrechung des Spielbetriebs deutlich gemacht und dabei bleiben wir auch ", sagte MSV-Präsident Ingo Wald. Der 1. FC Kaiserslautern gab an, die Saison zwar "grundsätzlich auf sportlichem Wege beenden" zu wollen. Der Traditionsverein enthielt sich aber wegen "offener rechtlicher Fragen" bezüglich eines möglichen Saisonendes nach dem 30. Juni.

DFB wünscht sich "wieder mehr Sachlichkeit"

"Wir haben einen intensiven Diskussionsprozess in den vergangenen Tagen und Wochen hinter uns, in dessen Verlauf leider an einigen Stellen der angemessene Ton verloren gegangen ist", sagte Tom Eilers, der Vorsitzende des Ausschusses 3. Liga beim DFB: "Ich habe nun den Wunsch und die klare Erwartungshaltung, dass in der 3. Liga wieder mehr Sachlichkeit, Ehrlichkeit und Ruhe im Sinne der gemeinsamen Sache einkehrt - nämlich die 3. Liga in ihrer Struktur als Profiliga zu erhalten und ihre Zukunft zu sichern."