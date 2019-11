Schlechte Bilanz in Duisburg

In der ersten Saison nach dem Aufstieg in die 3. Liga musste der KFC vergangenes Jahr für Heimspiele in die Duisburger Arena umziehen, weil das Grotenburg-Stadion nicht den Ansprüchen des DFB genügte und seitdem saniert wird. Aber die Krefelder wurden in Duisburg nie glücklich, verloren zehn ihrer 19 Heimspiele und zogen zur aktuellen Saison ins Düsseldorfer Stadion um. Dort läuft es nach bisher zwei Siegen, zwei Remis und drei Niederlagen etwas besser.

Nun kehrt der KFC also nach Duisburg zurück und kommt mit der Empfehlung von zwei Siegen in Folge. Eine Bilanz, die allerdings auch der MSV in der Liga vorweisen kann, obwohl es im DFB-Pokal vergangene Woche gegen Bundesligist 1899 Hoffenheim (0:2) nichts zu holen gab. Nach 14 Spieltagen hat Duisburg als Tabellenvierter die Chance, mit einem Sieg auf Platz eins zu springen. Uerdingen könnte dagegen mit drei Punkten bis auf drei Zähler an den MSV heranrücken.

Lieberknecht warnt vor "Premium On Top-Kader"

"Nachdem wir mit Lautern einen 'Premium-Kader' zu Gast hatten, kommt nun ein 'Premium On Top-Kader'" , sagt MSV-Trainer Torsten Lieberknecht über das Star-Ensemble des KFC. Nicht nur bei den Kosten, auch beim Alter unterscheiden sich die Kader beider Teams stark. Während die Uerdingener Spieler im Schnitt knapp 27 Jahre alt sind, sind die MSV-Kicker durchschnittlich nur 24,32 Jahre alt.

Obwohl es für die Duisburger in der Liga zuletzt gut lief, will Lieberknecht am Montag Wiedergutmachung betreiben. "Wir freuen uns, dass wir die Gelegenheit bekommen die Pokalniederlage wettzumachen" , so der MSV-Coach. "Wir bekommen die Gelegenheit Dinge besser zu machen, die wir gegen Hoffenheim nicht gut gemacht haben."

Bei den Meiderichern fallen Cem Sabanci, Sebastian Neumann, Connor Krempicki, Migel-Max Schmeling, Yassin Ben Balla und Marvin Compper aus. Der Einsatz von Ahmet Engin ist fraglich.

Stand: 03.11.2019, 11:30