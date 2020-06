Kürzlich hat sich Torsten Lieberknecht mit einem für ihn eher ungewohnten Gefühl befassen müssen. Lieberknecht ist Trainer des MSV Duisburg und als solcher wird er in den vergangenen Monaten gerne auf die Tabelle geschaut haben, schließlich fand er seinen Arbeitgeber dort verlässlich immer ganz oben wieder. Siebeneinhalb Monate hieß der Tabellenführer der dritten Liga Duisburg, 225 Tage lang, doch irgendwann endet jede Serie - und die des MSV tat dies am Mittwochabend (17.06.2020).

"So, wie es endet, tut es weh" , sagte Lieberknecht und meinte damit das triste 1:1-Remis gegen den KFC Uerdingen. Beim Hinspiel Anfang November in Duisburg hatte sich der MSV die Tabellenführung geschnappt, nach dem Rückspiel ist er sie zunächst einmal los - zumindest auf dem Papier, denn der neue Tabellenführer Bayern München II dürfte als Zweitvertretung gar nicht aufsteigen. Trotzdem werden sie in Duisburg eher nicht so glücklich über diese Entwicklung sein, die für die Liga allerdings keine schlechte Nachricht ist. Das Aufstiegsrennen in 3. Liga ist spätestens jetzt so spannend wie lange nicht.

34. Spieltag: Würzburg legt vor

Bayerns Reserve ist mit 57 Punkten Tabellenerster, es folgen die punktgleichen Würzburger Kickers, die den 34. Spieltag am Freitagabend mit einem 3:0-Erfolg gegen den Chemnitzer FC eröffneten. Auf Rang drei der MSV (56), dann Eintracht Braunschweig (55) und Hansa Rostock (54). Auch der FC Ingolstadt (51), der SV Waldhof Mannheim (51) und womöglich gar die SpVgg Unterhaching und der TSV 1860 München (beide 49 Punkte) dürfen sich noch Hoffnungen machen, zumindest träumen ist überall dort noch erlaubt.

Das Ende der Rostocker Auswärtsschwäche

Am Samstag (20.06.2020) trifft Duisburg im Spitzenspiel auf die Rostocker, die seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs Ende Mai vier von sechs Spielen gewonnen haben und die Pause von fast drei Monaten offensichtlich besser verkraftet haben als andere Mannschaften. "Wir wollen unsere Erfolgsserie fortsetzen" , sagt der Trainer Jens Härtel. Allerdings wird Härtel auch wissen, dass es statistisch gesehen lange eine Diskrepanz gab zwischen den Rostocker Heim- und Auswärtsspielen. In der sogenannten Heimtabelle ist Rostock Zweiter, hinter dem MSV Duisburg. Auswärts hingegen passten die Leistungen von Hansa oft nicht so recht zu den Ansprüchen einer Spitzenmannschaft: 16 Spiele, 21 Punkte, 20:20 Tore, das ergibt einen doch sehr durchschnittlichen Platz zwölf.

Doch zuletzt hat es tatsächlich so ausgesehen, als habe sich das erledigt mit der Rostocker Auswärtsschwäche. Dreimal hat Rostock seit Ende Mai in fremden Stadien gespielt, es gab ein Remis und zwei Siege - das liest sich schon eher wie die Bilanz eines Spitzenteams. In Duisburg werden sie das natürlich wahrgenommen haben.

Braunschweigs Sportdirektor Vollmann warnt

Gut drauf ist gerade auch die Eintracht aus Braunschweig, die keines der letzten sechs Spiele verloren hat und als Tabellenzweiter in den 34. Spieltag geht. Nun spielt Braunschweig nacheinander gegen die Abstiegskandidaten aus Münster, Chemnitz und Zwickau - es ist die Chance, um sich vor den finalen Begegnungen gegen Mannheim und Meppen eine gute Ausgangslage im Aufstiegsrennen zu sichern.

Der Sportdirektor Peter Vollmann hat kürzlich das Ziel ausgegeben, von drei Spielen möglichst immer zwei zu gewinnen. Denn dann, so sieht Vollmann das, hat man richtig gute Karten auch am Saisonende ganz oben zu stehen. Er sagt aber auch dem "Kicker": "Wer zwei Spiele hintereinander verliert, fliegt aus dem Aufstiegsrennen."

1860 München und das vermeintliche Ende des Köllner-Effekts

Sollte stimmen, was Vollmann sagt, wäre das eher kein gutes Zeichen für alle, die es mit 1860 München halten. Als dort der Trainer Michael Köllner Ende November vorgestellt wurde, waren die Löwen Tabellen-14., niemand träumte mehr vom Aufstieg. Und das heißt schon etwas. Doch es lief gut mit Köllner und 1860, von den ersten 14 gemeinsamen Spielen verlor man keines, von den letzten vier Begegnungen dann allerdings alleine drei.

So auch am Dienstag (16.06.2020), als 1860 zum Abstiegskandidaten Viktoria Köln reiste und 0:2 unterlag. In den Saisonendspurt startet 1860 München nun als Tabellenneunter, doch es fehlen nur fünf Punkte auf den Relegationsrang. "Wir sind natürlich enttäuscht über die letzten Ergebnisse" , sagt Köllner. Die Frage ist nun, ob 1860 und der Trainer Köllner noch einmal eine solche Serie wie gegen Ende des letzten Jahres hinlegen können? Abschreiben, sagt Köllner, dürfe man sein Team sicher noch nicht. "Wir wollen noch das Maximale aus dieser Saison herausholen."

Stand: 19.06.2020, 19:33