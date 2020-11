In der 3. Fußball-Liga reißt die Serie der Corona- Infektionen nicht ab. Vier Vereine gaben am Mittwoch 13 neue positive Tests bei Spielern und Mitgliedern der Funktionsteams bekannt. Am stärksten betroffen ist der SV Meppen, bei dem sich sieben Personen mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt haben.

Die Trainingseinheiten am Mittwoch und Donnerstag wurden abgesagt. Die betroffenen Personen haben sich in häusliche Quarantäne begeben, teilte der Verein mit. Über weitere Maßnahmen werde entschieden, wenn das Gesundheitsamt die Kontaktnachverfolgung abgeschlossen habe. Die Meppener sollen am Samstag daheim gegen Waldhof Mannheim spielen.

Corona-Fall beim FSV treten kurz vor Spiel gegen Türkgücü auf

Wenige Stunden vor dem Nachholspiel gegen Türkgücü München hat der FSV Zwickau über einen positiven Corona-Fall in seinem Funktionsteam informiert. Die infizierte Person, die beschwerde- und symptomfrei ist, sowie zwei weitere Kontaktpersonen aus dem Funktionsteam befinden sich auf Anordnung des Gesundheitsamtes in häuslicher Quarantäne. Alle übrigen Befunde waren negativ.

Auch der SC Verl meldete drei weitere Corona-Fälle im Team. Zuvor waren im Club bereits zwei Spieler positiv getestet worden, so dass die Partie gegen Zwickau am vergangenen Samstag abgesagt wurde. Die komplette Mannschaft und das Trainerteam befinden sich weiterhin in Quarantäne, der Trainingsbetrieb ist ausgesetzt. In Abstimmung mit den Behörden und dem DFB werde über das weitere Vorgehen entschieden.

Dynamo Dresden erhält Trainingsgenehmigung zurück

Nach zwei positiven Corona-Tests und der Absage der Vormittagseinheit hat Dynamo Dresden am Nachmittag wieder die Trainingsgenehmigung bekommen. Wie der Verein mitteilte, gab es zwei positive Fälle bei den insgesamt 45 Proben nach der planmäßigen Testreihe am Dienstag beim kompletten Drittliga-Kader samt Trainer- und Betreuerstab. Die Betroffenen sind nach Club-Angaben derzeit symptomfrei.

Die zunächst abgesagte Trainingseinheit fand am Nachmittag statt, nachdem das Dresdner Gesundheitsamt dafür Grünes Licht gab. An diesem Donnerstag ist die nächste Testreihe geplant. Die Dresdner müssen am Samstag beim 1. FC Saarbrücken antreten.

sid | Stand: 04.11.2020, 17:49