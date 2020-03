Noch in der Winterpause sah es so aus, als würden die beiden Favoriten in der 3. Liga den Aufstieg unter sich ausmachen. Die beiden Zweitliga-Absteiger MSV Duisburg und der FC Ingolstadt standen in der Tabelle oben, dahinter rangierte mit dem ambitionierten Aufsteiger Waldhof Mannheim und den beiden ehemaligen Bundesligisten Eintracht Braunschweig und der SpVgg Unterhaching ein punktgleiches Verfolgertrio.

Enttäuschung beim MSV Duisburg

Doch mittlerweile sieht das anders aus. Im neuen Jahr hat der MSV Duisburg aus sechs Partien gerade mal einen Sieg geholt, zuletzt gab es für die "Zebras" sogar drei Pleiten in Serie. Das Kuriose: Die Westdeutschen sind immer noch Tabellenführer.

Die Top-Klubs schwächeln

Denn auch die Konkurrenz schwächelt. Ingolstadt hat auch nur einen Dreier eingefahren, die "Schanzer" verloren zuletzt sogar vier Mal in Folge. Mannheim ist zwar im Jahr 2020 noch ungeschlagen, kam dabei jedoch vier Mal nicht über ein Unentschieden hinaus, und auch Braunschweig brachte es in seinen sechs Partien nur auf zwei Siege. Am besten steht mit drei Erfolgen und zwei Punkteteilungen noch die SpVgg Unterhaching da, doch die Aufholjagd endete am vergangenen Spieltag jäh bei der Derby-Pleite gegen die Zweitvertretung des FC Bayern.

Kurzum: Um den Aufstieg in die zweite Bundesliga hat sich ein Schneckenrennen entwickelt. "Wir dürfen uns nicht unter Druck setzen lassen. Aber wir müssen auch sehen, dass wir nur da oben stehen, weil auch die anderen nicht punkten" , sagte Ingolstadts Maximilian Beister, dessen Team mittlerweile nur noch Fünfter ist.

Meppen und Würzburg auf dem Vormarsch

Das alles spült in der Tabelle nun Klubs nach oben, die sich in der Winterpause noch so gar keine Gedanken über den Aufstieg gemacht haben. So ist der SV Meppen Vierter und liegt nur noch drei Punkte hinter Tabellenführer Duisburg. Die Würzburger Kickers liegen auf Rang sieben und könnten am Samstag (07.03.2020) mit einem Sieg gegen Waldhof Mann nach Punkten mit dem Tabellen-Dritten aus der Kurpfalz gleichziehen.

Das Team aus Bayern hat einen Lauf. Fünf Partien blieben die Kickers zuletzt in Serie ohne Niederlage und holten dabei vier Siege - unter anderem gegen Braunschweig und Ingolstadt. In der Rückrundentabelle der 3. Liga liegen die Franken auf Platz zwei, nur der FC Bayern ist besser, dessen Zweitteam in Sachen Aufstieg allerdings Außen vor ist, weil es nicht aufsteigen darf.

Worin ist Würzburgs Höhenflug begründet? Zum Beispiel daran, dass die Winter-Neuzugänge eingeschlagen haben. Niklas Hoffmann (FC St. Pauli), Saliou Sané (Karlsruher SC) und Jonas David (Leihgabe vom Hamburger SV) sind schnell angekommen im Team. Trainer Michael Schiele hat nun deutlich mehr Möglichkeiten und Alternativen.

Felix Magath hat große Pläne

Felix Magath

Felix Magath hat ohnehin große Pläne mit den Kickers. Der ehemalige Meistertrainer ist seit Januar Berater der Würzburger. Er gäbe sich nicht zufrieden mit dem Aufstieg in die zweite Bundesliga, sagte er der "Welt am Sonntag". "Nein, ich werde alles dafür tun, dass größere Erfolge kommen. Mit Durchschnitt und Mittelmaß kann ich nicht leben. Ich wollte schon immer nach ganz oben, wollte schon immer Titel" , so der Vize-Weltmeister von 1982 und 1986. Den Lizenzantrag für die zweite Liga haben die Kickers deshalb vorsichtshalber Ende Februar schon gestellt.

Spieler und Trainer wollen dagegen noch nichts von Aufstieg wissen. "Wir wollen nicht nach oben schielen. Wir wollen den Abstand nach unten vergrößern. Das Ziel bleibt, dass wir da so viele Punkte wie möglich sammeln" , sagt Mittelfeldmann Simon Rhein. Auch Trainer Schiele hatte zuletzt noch mehr das Polster auf Platz 16 im Blick und weniger den Rückstand auf Rang drei.

Meppens Neidhart: "Die Liga ist sehr eng"

Für Furore sorgen auch die Meppener, doch auch dort weiß man, die Situation einzuschätzen. "Die Fans dürfen natürlich träumen. Das ist auch verständlich. Aber ich glaube nicht, dass in der Mannschaft schon irgendjemand vom Aufstieg träumt. Wir sind da total realistisch" , sagte Trainer Christian Neidhart: "Dafür ist die Liga viel zu eng, und es kann ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen." Da hat er recht. So dürfen sich noch neun Klubs Hoffnungen machen. Die Liste der Aufstiegskandidaten reicht bis zu Hansa Rostock, die als Zehnter gerade mal sechs Punkte hinter dem MSV Duisburg liegen. Willkomen im Schneckenrennen.

red/sid/dpa | Stand: 05.03.2020, 10:15