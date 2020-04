Die 3. Liga - keine Solidarität in der Krise

Dazu müssten aber zunächst die Kontaktbeschränkungen gelockert und Mannschaftstraining ermöglicht werden. Derzeit befinden sich nur zwölf Drittligisten im Kleingruppen-Training ohne Kontakte. "Ein Unding" , schimpfte Trainer Claus-Dieter Wollitz vom 1. FC Magdeburg und fügte an: " Die Wettbewerbsverzerrung hat schon längst begonnen. Es ist bitter, dass die Drittligavereine in der Corona-Krise so unsolidarisch sind." Acht Vereine haben keine Sondergenehmigung erhalten oder sie womöglich gar nicht beantragt.

Offen ist, wie viel Mannschaftstraining vor einem Neustart gewährt werden soll. Auf der Videokonferenz am Montag wurde auch darüber heftig diskutiert - ohne Ergebnis. Während einige Klubs für zwei bis drei Wochen plädierten, sprachen sich andere für weniger aus.

Duisburg und Chemnitz überraschen

Beim Thema Abbruch stimmte Tabellenführer MSV Duisburg dann dafür, obwohl man eigentlich weiterspielen will. Doch der MSV verlangte die klare Regelung, dass die Saison nur mit Auf- und Absteigern fortgesetzt werden solle. Offenbar gibt es Planspiele, den Abstieg trotz Fortführung auszusetzen. "Sollte gespielt werden, darf das nicht zu einer sportlichen Wettbewerbsverzerrung führen" , sagte MSV-Geschäftsführer Ivica Grlic.

Zudem votierte der Chemnitzer FC für eine Fortsetzung, war aber kürzlich noch unbedingt dagegen. Der Klub begründete dies mit neuen Fakten wie dem Gesundheitskonzept. "Wenn die Politik und die Gesundheitsexperten dieses genehmigen, sind wir verpflichtet, am Spielbetrieb teilzunehmen. Andernfalls müssten wir mit enormen wirtschaftlichen Konsequenzen leben ", sagte Vorstandsvorsitzende Romy Polster. Dem Vernehmen nach erfolgte der Meinungsumschwung aber auch auf Betreiben von Insolvenzverwalter Klaus Siemon.

Kurioser Fall 1. FC Kaiserslautern

Soll in die Bundesliga wechseln: FCK-Torwart Lennart Grill

Ansonsten zeigten sich die bekannten Lager, die nicht zusammenfinden: Hier der Tabellenzweite SV Waldhof Mannheim und die Abstiegskandidaten, die abbrechen wollen; dort vor allem die Fraktion um die fünf bayrischen Drittligisten, die weiterspielen wollen. Für die Fortsetzung stimmten Unterhaching, der FC Ingolstadt, 1860 München, Eintracht Braunschweig, Bayern München II, Hansa Rostock, die Würzburger Kickers, KFC Uerdingen, Viktoria Köln und eben Chemnitz.

Kurios die Lage beim 1. FC Kaiserslautern: Der Traditionsverein enthielt sich wegen rechtlicher Fragen bei der Abstimmung. Diese Fragen betreffen vor allem den Wechsel von Keeper Lennart Grill zu Bayer Leverkusen. Der U-21-Nationaltorhüter sollte für rund zwei Millionen Euro Ablöse zum am 1. Juli 2020 zum Werksklub wechseln. Geld, das der klamme FCK dringend braucht. Doch nun ist offen, ob und wann der Ball wieder rollt, was das vertragsrechtlich heißt und wie es mit den Spielern weitergeht, die den Klub wechseln wollen oder deren Kontrakt ausläuft.

Es fehlt an Führung von oben

Die finanziellen Probleme der Lauterer sind bekannt: Rund zwölf Millionen Euro fehlen für die neue Drittliga-Lizenz, der Schuldenstand des Vereins liegt bei rund 20 Millionen Euro. Nach SWR-Informationen reicht das Geld des FCK, erst recht wegen der fehlenden Zuschauereinnahmen, nicht aus, das operative Geschäft bis zum Saisonende zu finanzieren.

Der FCK zeigt mit seinem Abstimmungsverhalten aber auch: Die Einzelinteressen haben die Oberhand gewonnen. Es fehlt an klarer Führung von Verbandsseite.

DFL-Zahlung für die Tests vorgesehen

Für die 3. Liga gibt es zwar seit dem letzten DFB-Bundestag einen eigenen Ausschuss Dritte Liga, den Tom Eilers vom Zweitligisten SV Darmstadt 98 und DFB-Vizepräsident Frymuth führen. Ansonsten ist nach den Strukturen die DFB-Direktorin Heike Ulllrich zuständig, die aber mit ihrer Zuständigkeit für Vereine, Verbände und Ligen eine Vielzahl von Aufgaben hat. Ihre Kompetenz ist unbestritten, aber die Streitereien in der Männerwelt der 3. Liga sind insofern neu, weil sie erst 2018 die Direktion übernahm. Der Verband wäre gut beraten, sich mit dem Führungsproblem zu beschäftigen, um auch das Erscheinungsbild nach außen zu verbessern.

Zudem scheint die Solidaritätszahlung von 7,5 Millionen Euro eine weitere Baustelle, die der Verband selbst aufgemacht hat. DFL-Boss Christian Seifert hatte vergangene Woche betont, dass die Hilfe für die Drittligisten und Frauen-Bundesligisten nicht an Bedingungen geknüpft sei. Nun stellte sich heraus, dass wohl lediglich die Überweisung von der DFL an den DFB bedingungslos ist. Der DFB will die Gelder für Corona-Tests zweckgebunden einsetzen. Der Rest soll anteilig nach jedem durchgeführten Spieltag erfolgen. Welcher Schlüssel angewendet wird oder was im Fall eines unfreiwilligen Abbruchs geschieht, ließ der DFB offen.

Standort Halle stellt sich quer

Ungeklärt ist auch, ob alle Klubs in ihren Stadien Geisterspiele austragen dürfen. Das muss die Politik entscheiden. Dem Halleschen FC wurde dies bereits vom Oberbürgermeister untersagt, da das Konzept nicht umsetzbar und finanzierbar sei. Beim Konzept der medizinischen Rahmenbedingungen hat sich der DFB an der DFL orientiert. Unterschiede liegen zum Beispiel in der Personenzahl im Innen- und Außenbereich der Stadien. Für die 3. Liga sind 210 Personen pro Spiel vorgesehen.

Bei der 3. Liga geht es gar nicht mehr vordergründig um die Gesundheit, sondern ums Geld, wie Manfred Schwabl als Unterhaching-Präsident und heimlicher Liga-Sprecher bereits vor Wochen festgestellt hat: " Das Grundübel sind auch jetzt wieder die Finanzen."

Die meisten Etats sind nicht gedeckt

Das Problem ist bei vielen Klubs eine Unterdeckung des Etats schon im Normalbetrieb. Viele Vereine sehen die 3. Liga nicht als natürliche Heimat, sondern wollen ihr entkommen, um an die vor der Corona-Krise prall gefüllten Fleischtöpfe des Profifußballs zu kommen. Dagegen nehmen sich die 1,3 Millionen Euro, die jeder Drittligist aus den Medienerlösen bekommt, fast bescheiden aus.

In der vergangenen Saison wiesen zwar sieben Drittligisten einen Jahresüberschuss aus, doch unter dem Strich ergab sich im Schnitt bereits ein Fehlbetrag von 1,5 Millionen Euro aus dem regulären Geschäftsbetrieb. Und das noch ohne Virus. So krankt diese Liga an einem vielerorts existenzgefährdenden Geschäftsgebaren, so zuschauerträchtig und spannend die 3. Liga auch Jahr für Jahr ist.

