3. Würzburger Kickers (63 Punkte, 69:58 Tore, +11 Tordifferenz)

Würzburg wird sich schwarz ärgern: anstatt auf Platz 1 in der Tabelle zu springen, sind die Unterfranken bei Viktoria Köln mit 1:5 mächtig unter die Räder geraten und haben noch keine Planungssicherheit. Mit drei Punkten mehr, aber einem schlechteren Torverhältnis sollten die Kickers eine Niederlage besser nicht riskieren, aber so wird ohnehin keiner der Verantwortlichen rechnen. Unterm Strich steht: Die Würzburger Kickers haben ihr Schicksal selbst in der Hand. Mit einem Punkt gegen die bereits gesicherten Hallenser gibt es am Dallenberg in der kommenden Saison Zweitliga-Fußball.