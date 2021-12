Audio: Rassismus-Eklat löst Wut und Stolz aus

Sportschau. . 02:41 Min. . ARD. Von Holger Gerska.

Der Rassismus-Eklat in Duisburg hat in Deutschland große Betroffenheit ausgelöst. Neben der Entschlossenheit, auch in Zukunft gegen Rassismus im Fußball aufzustehen, schwingt in der Politik und den Verbänden auch großer Stolz auf die solidarische Reaktion der Fans mit. | audio