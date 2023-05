Aufstiegsrennen 2. Liga bittet zum Super-Sonntag Stand: 13.05.2023 09:32 Uhr

Hochspannung in der 2. Bundesliga am Sonntag: Die drei Erstplatzierten haben knifflige Aufgaben vor der Brust. Es könnten schon Entscheidungen fallen. Zusammenfassungen aller wichtigen Spiele gibt es am Sonntagabend ab 19.15 Uhr in der Sportschau im Ersten zu sehen.

Menschen außerhalb Hamburgs, deren Charakter eine gewisse Neigung zur Schadenfreude aufweist, dürften in diesen Tagen wieder einmal jede Menge Spaß am Verlauf der 2. Fußball-Bundesliga haben. Es geht um den HSV. Den einstigen Bundesliga-Dino. Der nun seit fünf Jahren in der Zweiten Liga "herumkrebst". Und seither Sommer für Sommer zu den Geschlagenen gehört. Ja - zu den Gedemütigten beinahe.

Es will einfach nicht klappen mit der Rückkehr der Hamburger in die deutsche Eliteliga. So gut es auch immer im Herbst und Winter ausgesehen hat - im Frühsommer haben die Hamburger doch stets zuverlässig all ihre Chancen verspielt.

HSV in Regensburg - machbar?

Und? Passiert das auch diesmal wieder? Es deutet zumindest einiges darauf hin. Es wird sehr sehr spannend sein, wie der HSV in diesem Zusammenhang an diesem Sonntag abschneidet. Das Team von Trainer Tim Walter tritt am drittletzten Spieltag bei Jahn Regensburg an. (Ab 13.30 Uhr, live in der Audio-Reportage bei sportschau.de). Einem Abstiegskandidaten. Sollte machbar sein - meint man.

Aber Vorsicht: Von bisher vier Spielen in Regensburg konnte der HSV bisher nur ein einziges gewinnen. In der letzten Saison. Am 31. Spieltag (4:2). Genutzt hat das damals nichts - auch dieser Dreier verhalf nicht zum erhofften direkten Aufstiegsplatz. Der scheint für die Hamburger auch in diesem Jahr schon so gut wie verspielt.

"Gucke keine 2. Liga"

Vier Punkte Rückstand sind es derzeit auf den Zweitplatzierten - den 1. FC Heidenheim. Hamburg hofft mittlerweile auf das Halten des Relegationsranges. Damit man am Ende wenigstens noch gegen den Drittletzten der Bundesliga ran darf.

Walter polarisiert derweil gern, er ist emotional, bisweilen auch provokant mit einem Hang zur Überheblichkeit. "Ich gucke nie 2. Liga", sagte er kürzlich in einem Interview. Und nach der 2:4-Niederlage in Karlsruhe und Schmähgesängen des KSC-Anhangs pampte er: "Die, die sagen ‚HSV, immer Zweite Liga‘, die wissen nicht, dass wir nächstes Jahr in der ersten Liga spielen."

Heidenheim in Paderborn vor dem großen Wurf

Falls Hamburg in Regensburg gewinnt, ist zeitgleich der 1. FC Heidenheim schwer unter Zugzwang. Die Süddeutschen treten parallel auswärts beim SC Paderborn an. (Ab 13.30 Uhr, live in der Radio-Reportage bei sportschau.de). Rein tabellarisch eine erheblich größere Herausforderung - die Paderborner durften sich lange selbst einiges in Sachen Aufstieg ausrechnen. Das ist aber mittlerweile passè.

Nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel reisen die Heidenheimer mit guten Erinnerungen nach Ostwestfalen. "Paderborn hat extreme Qualität in der Offensive", sagt Trainer Frank Schmidt. Beim ersten Duell in dieser Saison im November habe sein Team aber "extrem gut verteidigt" und "taktisch ein herausragendes Spiel gemacht."

Gewinnt Heidenheim in Ostwestfalen bei einer gleichzeitigen Niederlage des HSV - dann dürfen bei den Jungs von Schmidt die Korken knallen. Dann wären sie bei sieben Punkten Vorsprung vor dem Konkurrenten und nur noch zwei austehenden Spielen nicht mehr vom HSV einzuholen.

Darmstadt mit dem zweiten Matchball

Gar nicht vorbei ist das Aufstiegsthema auch beim SV Darmstadt 98. Das Team von Trainer Torsten Lieberknecht kommt stabil und zuverlässig daher und thront mit einigem Abstand an der Tabellenspitze.

Zwar vergaben die Lilien am vergangenen Wochenende ihren ersten Matchball zum Aufstieg, als sie daheim gegen den FC St. Pauli mit 0:3 unterlagen. Bei Hannover 96 sollte am Sonntag aber einiges möglichs ein. (Ab 13.30 Uhr, live in der Radio-Reportage bei sportschau.de). Ein Dreier - und die Hessen haben den Sprung nach oben geschafft.

Lieberknecht guckt nach eigener Aussage übrigens gern Zweite Liga. Wie fast alle Fußball-Spiele im TV - von der Bundesliga bis zur Dritten Liga und auch Partien aus dem Ausland.

Bilder von den Spielen des "Super-Sonntags" in der Zweiten Liga gibt in der Sportschau im Ersten ab 19.15 Uhr.