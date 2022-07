Neue Saison gestartet 2. Bundesliga - viele Tore, Absteiger mit Stotterstart Stand: 25.07.2022 11:17 Uhr

Viele Tore, einige Überraschungen und Enttäuschungen und ein unerwarteter Tabellenführer. Wir blicken auf die beiden ersten Spieltage der 2. Bundesliga.

Vor der Spielzeit galt der Hamburger SV als der große Aufstiegsfavorit. Das ist auch jetzt noch so. Doch wer dachte, dass der Erfolg der "Rothosen" ein Selbstläufer sei, der sah sich getäuscht. Nach dem 2:0-Sieg zum Auftakt in Braunschweig gab es eine bittere Heimpleite gegen Hansa Rostock. Der Treffer fiel erst in der Nachspielzeit – unglücklich. Das zeigt wieder einmal deutlich, dass in der 2. LIga jeder jeden schlagen kann.

Für Aufsteiger Braunschweig gab es nach der Auftaktpleite gegen den HSV in Heidenheim (0:3) derweil den nächsten Rückschlag. Die "Löwen" sind das einzige Team, das noch keinen Treffer erzielen konnte.

Kaiserslautern und Magdeburg gut gestartet

Die beiden anderen Aufsteiger machen es dagegen besser. Der 1. FC Kaiserslautern ist noch ungeschlagen und starker Fünfter, auch der 1. FC Magdeburg fuhr mit dem 3:2 in Karlsruhe den ersten Erfolg ein.

Von der Spitze grüßt etwas überraschend Jahn Regenburg. Dabei hatte es das Auftaktprogramm mit Spielen gegen Darmstadt 98 und Arminia Bielefeld wahrlich in sich. Doch die Abwehr der Bayern (5:0-Tore) zeigte sich sattelfest. Abgesehen von Regensburg konnten nur noch Heidenheim und Düsseldorf zwei Siege zum Start einfahren. Heidenheim ist ebenfalls noch ohne Gegentor.

Düsseldorf untermauert Ambitionen, Hannover noch nicht

Die Fortuna untermauerte damit ihre Aufstiegsambitionen. Im Gegensatz zu anderen, zuvor hoch gehandelten Teams. Wie zum Beispiel Hannover 96. Die Mannschaft des neuen Trainers Stefan Leitl hat Startschwierigkeiten und erst einen Zähler auf dem Konto.

Noch bescheidener lief es für die beiden Bundesliga-Absteiger. Arminia Bielefeld muss nach zwei Pleiten wohl noch ankommen in Liga zwei, Fürth hat auch erst einen Punkt.

Torreicher Auftakt

28 Tore zum Auftakt, 30 Treffer am zweiten Spieltag und noch kein 0:0 – das kann sich sehen lassen. Am torfreudigsten ist bisher der SC Paderborn. Sechs Mal trafen die Ostwestfalen schon. Neben Regensburg hat auch der FC St. Pauli schon fünf Treffer auf dem Konto. Die Spiele der Hamburger boten ohnehin bisher das meiste Spektakel – 3:2 gegen Nürnberg, 2:2 in Hannover. Mehr Tore gab es nur in den Partien des Karlsruher SC (10). Der musste aber auch mit dem 0:5 in Paderborn die bisher höchste Pleite einstecken.

21.600 Fans im Schnitt

Erfreulich ist auch der Zuspruch der Fans. An den beiden ersten Spieltagen kamen im Schnitt rund 21.600 Zuschauer in die Stadien. Die größten Zugpferde waren bisher der Hamburger SV, der 1. FC Nürnberg und der 1. FC Kaiserslautern. Der "Club" aus Nürnberg hatte sogar schon frühzeitig sein Saison-Highlight: Den Sieg im Franken-Derby gegen Fürth.

Spitzenspiel in Regensburg

Aussagekräftig ist die Tabelle nach zwei Durchgängen freilich nicht. Spannend bleibt es in jedem Fall. So erwartet nach der Pokalpause Tabellenführer Regensburg den 1. FC Nürnberg zum Spitzenspiel. Der HSV steht dann daheim gegen Heidenheim schon unter Erfolgsdruck, genau wie Arminia Bielefeld, das bei Hansa Rostock gefordert sein wird.