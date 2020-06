Form

Heidenheim tat sich auswärts nach der Corona-Pause schwer. In vier Auswärtspartien gelang nur ein Tor. Dennoch ist der Trend positiv. In den jüngsten sieben Spielen verlor der FCH nur einmal (gegen Hannover 96). Der HSV musste in diesem Zeitraum zwei Niederlagen einstecken und gewann auch nur zweimal - gegen Absteiger Dynamo Dresden und Fast-Absteiger SV Wehen Wiesbaden

In acht Spielen nach der Corona-Pause kassierten die Hamburger zudem viermal in der Zusatzzeit einen Gegentreffer und verschenkten so sieben (!) Punkte.

Stimmungslage

In Hamburg hofft man noch, die Relegation zu erreichen, auch wenn die besseren Trümpfe beim Gegner liegen. "Wir haben nichts mehr zu verlieren" , sagte Sportvorstand Jonas Boldt und gab damit die Parole vor.

Der ehemalige HSV-Trainer Benno Möhlmann sieht noch eine gute Chance für seinen Ex-Klub. " Sie sind darauf angewiesen, dass Bielefeld ihnen hilft. Aber das ist eine realistische Option, nicht nur eine theoretische. Dass Bielefeld bereits als Aufsteiger feststeht, muss kein Nachteil sein. Es gibt Mannschaften, die in so einer Situation alles laufen lassen. Es gibt aber auch Mannschaften, die mit dieser Lockerheit gut umgehen können ", so Möhlmann.

Zu verlieren haben auch die Heidenheimer nichts. Das Erreichen von Platz drei wäre viel mehr, als sie vor dieser Saison erwartet hatten. In Heidenheim spricht daher auch niemand von Anspannung, sondern vielmehr von Vorfreude auf das alles entscheidende letzte Spiel in Bielefeld.

Aufstiegshistorie

55 Bundesliga-Jahren stehen sechs Zweitliga-Jahre gegenüber. Der HSV wollte im dritten Anlauf zurück in die Beletage, die er 2018 erstmalig verlassen musste. Heidenheim würde nach dem Aufstieg in die 3. Liga im Jahr 2009 und dem Aufstieg in die 2. Liga 2014 ein kleines Fußballwunder schaffen.

Stand: 27.06.2020, 12:00