Spannung in der Zweiten Liga am vorletzten Spieltag, der komplett am Sonntag (16.05.21) ab 15.30 Uhr über die Bühne geht. Während mit den Würzburger Kickers ein Absteiger bereits fest steht, geht es in den weiteren Entscheidungen um Auf- und Abstieg eng zu. Fünf Teams haben noch die Chance auf den Sprung in die Bundesliga, unten geht es noch für vier Teams gegen das Abrutschen in Liga drei.