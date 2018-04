Dem Spitzenreiter geht die Luft aus. Nach drei Niederlagen in Serie ist der einst komfortable Vorsprung von Fortuna Düsseldorf auf die Konkurrenz dahin geschmolzen. Vier Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung der Rheinländer auf den Zweiten aus Nürnberg nur noch zwei Punkte, auf den Dritten Kiel sind es nur noch vier Zähler.

Das Restprogramm hat es in sich. Am Sonntag (22.04.2018) muss das Team von Trainer Friedhelm Funkel gegen Bundesliga-Absteiger Ingolstadt ran, danach geht es gegen die abstiegsbedrohten Dresdner und dann stehen direkte Duelle gegen Kiel und Nürnberg an.

Funkel: " Werden noch das ein oder andere Spiel gewinnen "

"Bei uns stimmt im Moment die defensive Balance nicht. Wir kriegen zu einfache Gegentore. Ich bin aber nach wie vor optimistisch, dass wir noch das ein oder andere Spiel gewinnen, und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Wir werden die richtigen Maßnahmen treffen, um wieder erfolgreich zu sein" , sagt Funkel.

Fortuna Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel.

Routinier Adam Bodzek denkt ebenfalls positiv. "Wir dürfen nicht zu viel rätseln" , sagte der 32-Jährige: "Wenn man nach 30 Spieltagen an einer bestimmten Position liegt, ist das kein Zufall. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir entsprechende Qualität haben."

Der nächste Gegner FC Ingolstadt ist seit fünf Partien ungeschlagen, fuhr dabei aber nur zwei Siege ein - wohl zu wenig, um noch einmal oben eingreifen zu können. Gelingt in Düsseldorf kein Sieg, sind die Schanzer wohl endgültig raus aus dem Aufstiegsrennen.

Direktes Duell um Platz zwei