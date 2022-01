2. Bundesliga - Neun Teams kämpfen um den Aufstieg

Darmstadt 98: Platz 2, 35 Punkte

In Darmstadt geht man tiefenentspannt und gelassen an den Start. Der Aufstieg steht offiziell überhaupt nicht zur Debatte. Druck gibt es keinen - was der Mannschaft sehr entgegen kommt, deren Erfolgsgeheimnis ihre Leichtigkeit und die Unbekümmertheit sind.

Doch klar ist auch: Die Chance ist da. Sollten die Schwergewichte der Liga, also der FC Schalke 04, Werder Bremen und der Hamburger SV, im neuen Jahr nicht durchstarten, könnte für Darmstadt am Ende tatsächlich der Aufstieg stehen. Das läge dann auch am Trainer: Torsten Lieberknecht gilt bei den "Lilien" als absoluter Volltreffer. Und er weiß, wie Aufstieg geht. Eintracht Braunschweig führte er von der dritten Liga bis in die Bundesliga.

Prognose: Die Konkurrent kommt mit Macht, die fünf Punkte werden am Ende nicht reichen.