2. Bundesliga

Der FC St. Pauli setzt auf die Hilfe eines "Fußball-Gotts". Es ist allerdings die Frage, ob allein die Verpflichtung von Stürmer Alexander Meier, der von den Fans zwar als "Fußball-Gott" gepriesen wird, aber auch seit anderthalb Jahren ohne Spielpraxis ist, reicht, damit St. Pauli den Aufstieg in die Bundesliga bewerkstelligen kann.

Nach 18 Spieltagen wird der Hamburger Stadtteilklub auf Rang drei der Zweitligatabelle geführt hinter dem Hamburger SV und dem 1. FC Köln. Diese beiden großen Klubs gelten als sichere Aufsteiger.

Vorentscheidende erste Wochen

"Der Weg führt über Köln und den HSV , dabei bleibe ich, das ist für mich Platz eins und zwei" , hat Urs Fischer, der Trainer des Tabellenvierten Union Berlin, gerade im Interview mit der "Morgenpost" klargestellt. "Unser Ziel muss es sein, mit anderen Mannschaften ihnen so lange wie möglich das Leben sehr schwer zu machen." Die beiden Teams, denen das am ehesten gelingen kann, sind Union Berlin und der FC St. Pauli. Sie sind die ersten Verfolger des Spitzenduos.

Ob die Berliner den beiden Topklubs auf den Fersen bleiben können, darüber könnte schon der erste Spieltag nach der Winterpause einen ersten Aufschluss geben, der ab Dienstag (29.01.19) gespielt wird. Am Donnerstag empfängt Union den 1. FC Köln in der "Alten Försterei". Fischers Team hat derzeit fünf Punkte Rückstand auf den FC . Mit einem Heimsieg würde sich dieser Abstand auf zwei Punkte verkürzen, bei einer Niederlage wären es bereits acht Punkte, die Köln von dem Verfolger trennen würden.

St. Pauli hat Spaß, oben mitzumischen

Der FC St. Pauli startet am Dienstag mit einem Auswärtsspiel bei Darmstadt 98. Am kommenden Montag kommt es am Hamburger Millerntor zum direkten Duell zwischen Union und St. Pauli. Die Kiezkicker spielen danach in Köln. Dann wird die Tabelle möglicherweise schon eine klarere Kontur haben. Der Vorteil, den die Verfolger gegenüber dem HSV und dem FC haben ist, dass sie anders als die beiden Großklubs nicht den Druck haben, aufsteigen zu müssen.

Das gilt vor allem für St. Pauli. Während man in Berlin den Aufstieg ins Visier genommen hat, setzte man sich bei St. Pauli vor der Saison einen einstelligen Tabellenplatz zum Ziel. Dementsprechend wurden die Erwartungen im bisherigen Saisonverlauf eher übertroffen. "Es macht Spaß da oben mitzumischen" , sagt Trainer Markus Kauczinski, bleibt aber auch vor dem Spiel gegen Darmstadt eher defensiv, wenn es darum geht, ob seine Mannschaft bis zum Schluss im Aufstiegsrennen dabei sein wird. "Wir wollen einfach nur unser Ding machen. Es ist wichtig, nur auf sich zu schauen und sich gar nicht um die anderen zu kümmern."

Union Berlin: Bekommen, was man verdient

Kauczinsiki erklärt, dass er aus dem derzeitigen Tabellenstand keinen Anspruch ableitet, nun unbedingt aufsteigen zu müssen. Zumal die Abstände zu den Teams dahinter recht knapp sind. Union liegt drei Punkte hinter dem FC St. Pauli. Holstein Kiel und der 1. FC Heidenheim haben nur vier Zähler weniger. Und selbst der SC Paderborn als Tabellensiebter und der VfL Bochum als Achter können noch in die Lage kommen, um Platz drei mitzuspielen. Der für alle Mannschaften hinter dem HSV und dem 1. FC Köln als die realistischste Option auf den Aufstieg gelten muss.

"Wenn ich es aussuchen könnte, würde ich auch Platz eins oder zwei nehmen. Aber Fußball ist eben kein Wunschkonzert. Am Schluss bekommst du das, was du verdienst" , sagt Union Berlins Trainer Urs Fischer. Beim HSV und in Köln ist man sicher, dass dies der Aufstieg in die Bundesliga sein wird. "Wir können den richtigen Weg einschlagen und uns vielleicht sogar recht früh absetzen" , sagte FC -Trainer Markus Anfang vergangene Woche im "Kölner Stadt Anzeiger" mit Blick auf die beiden Schlüsselspiele gegen die Verfolger in den kommenden zwölf Tagen. "Das heißt aber noch lange nicht, dass man dann schon durch ist."

Seine Mannschaft wurde deshalb in der Winterpause noch einmal verstärkt. Johannes Geis von Schalke 04 und Florian Kainz von Werder Bremen haben in Köln angeheuert. In Hamburg hat man mit dem 20 Jahre alten Berkay Özcan vom VfB Stuttgart einen weiteren Mittelfeldspieler verpflichtet, damit die fest geplante Rückkehr in die Bundesliga gelingt. Der HSV beginnt am Mittwoch mit einem Heimspiel gegen Sandhausen. "Wir haben ein klares Ziel" , sagt Trainer Hannes Wolf, "wissen aber, was passiert, wenn wir nicht voll da sind." Denn genau darauf lauern der FC St. Pauli und Union Berlin.

