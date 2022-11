Tabellenführer lässt Federn Zehn Fürther trotzen Darmstadt Remis ab Stand: 13.11.2022 15:31 Uhr

Tabellenführer SV Darmstadt 98 hat in der 2. Fußball-Bundesliga unerwartet Federn gelassen. Die lange in Unterzahl agierende SpVgg Greuther Fürth trotzte dem Herbstmeister beim 1:1 (1:1) ein Remis am Böllenfalltor ab.

Das 1:0 erzielte Emir Karic schon in der 2. Minute, als er am Fürther Strafraum viel zu viel Platz gewährt bekam und den Ball oben links in den Winkel drosch. Kurz vor der Pause glich Damian Michalski nach einem Eckball per Kopf für die Franken aus (42.).

Die Gelb-Rote Karte für Fürths Gideon Jung (48.) veränderte die Statik des Spiels komplett zugunsten der schon vorher als Herbstmeister feststehenden Darmstädter. Die "Lilien" drängten, agierten aber im Angriff meist zu harmlos gegen leidenschaftlich verteidigende Fürther. So blieb es beim etwas überraschenden Punktgewinn für die Gäste.

Darmstadts Vorsprung auf HSV verringert sich auf zwei Zähler

Die seit nun 16 Spielen in der 2. Liga ungeschlagenen "Lilien" bleiben vor der langen WM-Pause an der Tabellenspitze, allerdings mit nur noch zwei Punkten Vorsprung auf den zweitplatzierten HSV. Der Erstliga-Absteiger aus Fürth, der unter dem neuen Trainer Alex Zorniger mit drei Siegen gestartet war, befindet sich im Tabellenmittelfeld.

Darmstadt nach der Pause gegen Regensburg

Nach der WM und der anschließenden Pause empfängt Darmstadt den SSV Jahn Regensburg (Samstag, 28.01.2023 um 13.00 Uhr). Fürth ist zur selben Zeit zu Gast bei Holstein Kiel.