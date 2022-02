Grund genug, sich die Protagonisten dieses Aufstiegsrennens einmal genauer anzuschauen. Es geht um Trainer, die man fast schon vergessen hatte, und um Torjäger, die viel mehr sind als nur das. Ein Überblick.

Darmstadts Trainer Lieberknecht – unerwartetes Glück

Es hat mal eine Zeit gegeben, in der galt Torsten Lieberknecht als ein Trainer mit großer Zukunft. Wenn in der Bundesliga ein neuer Übungsleiter gesucht wurde, fiel sein Name oft. Zehn Jahre trainierte Lieberknecht Eintracht Braunschweig, er führte die Niedersachsen von der dritten Liga bis in die Bundesliga, nur das Ende war unschön. Die Ära Lieberknecht endete im Frühsommer 2018 mit dem Abstieg aus der 2. Liga.

Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht

Später trainierte Lieberknecht den MSV Duisburg, stieg in die 3. Liga ab und musste gehen, als der Klub auch dort in Nöte geriet. Sein Name ist dann nur noch sehr selten gefallen, wenn irgendwo ein Trainer gesucht wurde. In Darmstadt aber hatten sie Vertrauen in Lieberknecht und dessen Arbeit – es hat sich ausgezahlt.

Seit Juli ist Lieberknecht in Darmstadt tätig und hat dort eine Mannschaft geformt, die erst eine Überraschung war und nun gar ein Aufstiegskandidat ist: Platz eins, 39 Punkte und Fußball, der nie langweilig ist. Kein Team hat mehr Tore erzielt, keins mehr Punkte zu Hause geholt – Darmstadt und Lieberknecht, das scheint zu passen.